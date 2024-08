Junior College Admission : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी इयत्ता अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्‍यात आली आहे. आत्तापर्यंत प्रवेश घेतलेल्‍या विद्यार्थिसंख्येत जवळपास निम्म्‍या विद्यार्थ्यांनी विज्ञान शाखेला पसंती दिली आहे. तर कला शाखेला अल्‍प प्रतिसाद मिळाल्‍याचे आकडेवारीतून समोर येते. करिअरच्‍या दृष्टीने वाढत असलेली सजगता आणि तुलनेत विज्ञान शाखेत उपलब्‍ध असलेले भरपूर पर्याय यामुळे गेल्‍या काही वर्षांमध्ये विज्ञान शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आलेख उंचावतो आहे. (Almost half of students have opted for science )