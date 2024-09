Nashik Amit Shah Daura : भाजप कार्यकर्त्यांना अमित शहा यांचे बळ; वक्फ बोर्डाचा कायदा रद्द करणारच

Central Home Minister Amit Shah, Union Minister Raksha Khadse, Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil, Rural Development Minister Girish Mahajan, BJP Union Minister Shiv Prakash, State President Chandrashekhar Bawankule, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, present at the North Maharashtra Workers Dialogue Meeting of BJP at Hotel Democracy. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









नाशिक : भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाचा विचार न करता विश्वासाने व गांभीर्याने निवडणुकांना सामोरे जात महायुतीला विजयी करा. महाराष्ट्रातील निवडणूक जिंकल्यावर सन २०२९ मधील निवडणुकीत ३०० च्या पार खासदारांचा आकडा जाईल, असा विश्वास व्यक्त करीत उत्तर महाराष्ट्रातील भाजप पदाधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बळ दिले. तसेच, केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा आलेल्या सरकारमार्फत वक्फ बोर्डाचा कायदा रद्द करूच, असेही ठामपणे सांगितले. (Amit Shah power to BJP workers will repeal Waqf Board Act )