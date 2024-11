Nashik Vidhan Sabha Election : कलम 370 वर काय, शेतकरी आत्महत्यांवर बोला; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे

All India Congress National President Mallikarjun Kharge speaking at a meeting held here on Thursday. Neighbor MP Nasir Hussain, Dr. Shobha Bachhao, Rajaram Pangavane along with office bearers. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









नाशिक : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंदिराजी आल्या, तरी कलम ३७० येणे अशक्य असल्याचे केलेल्या वक्तव्याचा अखिल भारतीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी चांगलाच समाचार घेतला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक प्रचारातही शहा ३७० कलमाबाबत बोलत आहेत. त्यांनी ते जम्मूत जाऊन बोलावे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या, पिकांना हमीभाव या विषयांवर बोलावे, असा टोला त्यांनी या वेळी लगावला. (Article 370 talks about farmer suicides Congress president Mallikarjun Kharge )