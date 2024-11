Nashik ZP News: पंधराव्या वित्त आयोग कामांच्या पडताळणीसाठी पोर्टल; आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांकडून घेतला आढावा

नाशिक : जिल्ह्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मोठ्या संख्येने कामे घेतलेली आहेत. त्या कामांचे संगणकीकृत पद्धतीने संनियंत्रण व पडताळणीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आपलं काम जाणून घ्या’च्या धर्तीवर पोर्टल तयार करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या आहेत. या सूचनांनुसार हे पोर्टल तयार करीत त्याची कार्यवाही वेळेत करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिल्या आहेत. (Ashima Mittal reviewed portal for verification of 15th Finance Commission works from Head of Department )