Ashok Kharat Case: ''जावई नाही आले तरी चालतील, माझ्या मुलीला सोडा..'' अशोक खरातच्या सासूबाईंची प्रतिक्रिया

Nashik Crime: नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातवर महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे दहापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे तो सध्या एसआयटीच्या ताब्यात आहे. मागच्या महिन्याभरापासून हे प्रकरण चर्चेत आहे. त्यातच आता अशोक खरातच्या सासूबाई आणि कल्पना खरातच्या आई पार्वती खरात यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..पार्वती खरात म्हणाल्या की, माझी मुलगी पंधरा दिवसांपासून बाहेर गेलेली आहे, त्यामुळे मला करमत नाहीये. ती आजपर्यंत एक दिवससुद्धा माहेरी आलेली नाही, पण आता पंधरा दिवसांपासून बाहेर गेलेली आहे. ती कुठे गेलीय, आम्हाला माहिती नाही.पार्वती खरात यांना अशोक खरातच्या प्रकरणांबद्दल विचारलं असता, त्या म्हणाल्या मला यातलं काही माहिती नाही. मी त्यांची पोरं सांभाळायला आलेली आहे.. माझ्याकडे फोनही नाही, त्यामुळे माझं माझ्या मुलीशी बोलणंदेखील झालेलं नाही.. तिचाही फोन बंद आहे..''आम्हाला अशोक खरातबद्दल काहीही माहिती नव्हतं.. पण त्यांना आता कोण सोडेल? महिना झालं आतमध्ये आहेत, अजून किती दिवस ठेवतेत माहिती नाही. जावई नाही आले तरी चालेल, पण माझी पोर घरी यायला पाहिजे.'' अशा शब्दात अशोक खरातच्या सासूबाई कल्पना खरात यांनी प्रतिक्रिया दिली..अशोक खरातला आज पुन्हा कोर्टात हजर करणारभोंदू अशोक खरातला आज, दि. १४ एप्रिल २०२६ रोजी पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. दुपारी त्याला व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून कोर्टात हजर केलं जाईल. खरातविरोधात महिला अत्याचारप्रकरणी दाखल चौथ्या गुन्ह्यात पुन्हा SIT कडून खरातच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.