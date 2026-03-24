Ashok Kharat Case : वासनांध खरातच्या 'शिवनिका'च्या उत्पन्नात 7 वर्षांत तब्बल 74 पटींनी वाढ; 'धर्मादाय'कडे सादर केलेल्या लेखापरीक्षणातून गंभीर बाब उघड

नाशिक : वासनांध कॅप्टन अशोक खरात याच्या मिरगाव येथील 'श्री शिवनिका संस्थान'च्या उत्पन्नात गेल्या काही वर्षांमध्ये तब्बल ७४ पटींनी वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर (Nashik Shivnika Sansthan income growth investigation) आली आहे. संस्थाननेच धर्मादाय आयुक्तालयाकडे सादर केलेल्या लेखापरीक्षणातून ही बाब उघड झाली असून, अचानक वाढलेल्या उत्पन्नामुळे संस्थानमधील आर्थिक व्यवहाराविषयी संशय व्यक्त होत आहे. .महिलांच्या लैंगिक अत्याचारामुळे कॅप्टन खरात याच्याभोवती फास आवळला जात असतानाच त्यात आणखी भर पडली आहे, ती त्याच्या मिरगाव येथील श्री शिवनिका संस्थानातील आर्थिक गैरव्यवहारांची. संस्थानने धर्मादाय आयुक्तालयाला सादर केलेल्या लेखापरीक्षणानुसार, गेल्या सात ते आठ वर्षांपूर्वी संस्थानची आर्थिक स्थिती तुटीची होती..Who is Ashok Kharat : कॅप्टन खरातकडून पंचवीस वर्षांपासून अंधश्रद्धेला खतपाणी! 'सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे भोंदूगिरीवर टाकला होता प्रकाशझोत.संस्थानचे २०१८-१९ पर्यंत खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी आर्थिक स्थिती होती. सुमारे एक लाख ६० हजार ते एक लाख ६५ हजारांची तूट असताना, २०१९-२० मध्ये अचानक संस्थानच्या मालमत्तेमध्ये भरमसाट वाढ झाली..सात लाखांवरून थेट एक कोटी ४१ लाखांवर उत्पन्न गेले. २०२४ मध्ये तर संस्थानला एकाच वर्षात तब्बल ७६ लाख ९१ हजार ४१६ रुपयांच्या भरघोस देणग्या आल्या. तब्बल ७४ पटींनी ही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अचानक वाढलेल्या या उत्पन्नाचा शोध आता पोलिस घेत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.Ashok Kharat Case : कालाय तस्मै नम:! चाकणकरांनी पीडितांना न्याय न दिल्यानं परतफेडीची वेळ, खरातला राजकीय पाठबळ; रोहिणी खडसेंचा घणाघात.मंतरलेले खडे कॅप्टन खरात त्याच्याकडे येणाऱ्या हायप्रोफाइल वर्गातील लोकांना त्यांच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी बाजारात शंभर रुपये किलोने मिळणारे खडे, चिंचोके मंतरलेले असल्याचे भासवून लाखो रुपयांना विकायचा. मिरगावातील त्याच्या श्री ईशान्येश्वर मंदिरात तो पूजाविधीही करायचा. त्या माध्यमातूनही तो लाखो रुपये उकळत होता. हेच पैसे तो संस्थानच्या बँक खात्यावर घेत असल्याचेही समोर येते आहे. त्याच्या या आर्थिक साम्राज्याच्या धाग्यादोऱ्याचा पोलिस कसून शोध घेत आहेत. .वर्षनिहाय वाढत गेलेले आर्थिक उत्पन्नवर्ष\t उत्पन्न२०१७ - १८ \t४,६७,६०१ रुपये२०१८ - १९ \t७,२७,८२३ रुपये२०१९ - २० \t१,४१,७९,९२८ रुपये२०२० - २१ \t१,५५,५०,९६२ रुपये२०२१ - २२ \t१,४१,०४,०४७ रुपये२०२२ - २३ \t१,४०,९५,७२३ रुपये२०२३ - २४ \t२,५७,०४१ रुपये२०२४ - २५ \t२,१५,११,१६९ रुपये