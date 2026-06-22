Bafna Jewellers Fraud Case : ठाणे जनता सहकारी बँकेची 38 कोटींची फसवणूक; नाशिकच्या प्रसिद्ध बाफणा ज्वेलर्सचे संचालक नीलेश बाफणा अटकेत, सराफ बाजारात खळबळ

नाशिक : शहरातील सराफी व्यवसायातील प्रसिद्ध मे. बाफणा ज्वेलर्सचे संचालक नीलेश सुभाष बाफणा यांना ठाणे जनता सहकारी बँकेची ३८ कोटींना फसवणूक केल्याप्रकरणी शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. बनावट साठा विवरणपत्र सादर करीत ही फसवणूक (Bafna Jewellers fraud case Nashik) केल्याने ‘मे. बाफणा ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या चार संचालकांसह दोन जामीनदारांवर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. कोट्यवधीच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सराफ बाजार आणि बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..नीलेश सुभाष बाफणा, सुभाष लखीचंद बाफणा, नम्रता नीलेश बाफणा, प्रभावती सुभाष बाफणा (सर्व रा. बाफणा हाउस, तिडके कॉलनी, नाशिक), जामीनदार कांतिलाल लखीचंद बाफणा (रा. अगम बंगला, तिडके कॉलनी), सरला पारसमल बाफणा (रा. बाफणा हाउस, तिडके कॉलनी) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..Yeola Bribery Case : 60 हजार घेऊनही पोट भरले नाही! येवल्यात मुख्य लिपिक सुधीर वाघ लाचलुचपतच्या जाळ्यात, 5 हजार घेताना अटक, सावकारी परवान्यासाठी मागितली लाच.ठाणे जनता सहकारी बँकेच्या अंबड येथील बँकेच्या कर्जवसुली विभागाचे व्यवस्थापक सुहास विजय दंडवते यांच्या फिर्यादीनुसार, बाफणा ज्वेलर्सच्या संचालकांनी ऑक्टोबर १९९८ मध्ये बँकेच्या शरणपूर रोड शाखेत ९० लाख रुपयांच्या कॅश क्रेडिट कर्जासाठी केलेले अर्ज एप्रिल १९९९ मध्ये मंजूर केला. हायपोथिकेशन आणि प्रॉपर्टी लोन वेळेवर फेडल्याने बँकेचा विश्वास बसला. त्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी अर्ज करून कॅश क्रेडिट कर्जाची मर्यादा तब्बल ४४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून घेतली..या कर्जापोटी त्यांनी १४ स्थावर मालमत्ता अतिरिक्त सुरक्षा म्हणून तारण ठेवल्या होत्या. मार्च २०२५ पासून कर्जदारांनी कर्जाचे नियमित व्याज भरण्यास कसूर केली. बँकेने नोटिसा पाठवूनही संचालक आणि जामीनदारांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अखेर बँकेने ८ जून २०२५ ला हे खाते थकीत (एनपीए) घोषित केले..Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा.असे फुटले बिंगखाते ‘एनपीए’ झाल्याने बँकेने सरफेसी कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली. ३ जुलै २०२५ ला ६० दिवसांच्या आत व्याज व मुद्दलासह एकूण ४१ कोटी ९० लाख २८ हजार ८९६ रुपये भरण्याची अंतिम नोटीस बजावली. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिल २०२६ ला दुकानातील साठा तपासण्याचा प्रयत्न केला असता संशयितांनी त्यांना तपासणी करू दिली नाही. उलट सुभाष बाफणा यांनी स्वतःच्या सहीने ५९.०७ कोटींचा साठा असल्याचे खोटे पत्र बँकेला दिले..मात्र, कर्ज थकबाकीमुळे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कोर्ट कमिशनर, पंच आणि मूल्यांकनकारांनी पोलिस बंदोबस्तात दुकानाचे शटर तोडून प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तिथे सोन्याचा किंवा हिऱ्यांचा एकही दागिना आढळून आला नाही, केवळ २५ लाख १९ हजार २५० रुपये मूल्याचे चांदीचे दागिने मिळून आले. स्वतःच्या फायद्यासाठी बँकेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने हा कट रचण्यात आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष नरुटे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.