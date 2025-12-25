मित्रांसोबत पार्टीचा आनंद ठरला जीवघेणा! अति दारू प्यायल्याने 8 तरुण पोहोचले मृत्यूच्या दारात, कुटुंबीयांच्या डोळ्यात अश्रू

नाशिक : बागलाण तालुक्यातील जुनी शेमळी गावात काल संध्याकाळी घडलेल्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. मित्रांसोबत आनंद साजरा करण्यासाठी बाहेर पडलेले सात ते आठ तरुण काही वेळातच मृत्यूच्या दारात पोहोचले. पार्टीदरम्यान दारूच्या अति सेवनामुळे विषबाधा (Nashik Alcohol Poisoning) होऊन हे तरुण एकामागोमाग एक बेशुद्ध पडले. .सुरुवातीला याची कोणालाही कल्पना नव्हती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने घरच्यांनी शोधाशोध सुरू केली. तेव्हा सर्व तरुण बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आल्याने कुटुंबीयांच्या पायाखालची जमीनच सरकली..धक्कादायक! पतीच्या छळाला कंटाळून नवविवाहितेनं घेतला गळफास; महिन्यापूर्वीच झालं होतं लग्न, नवऱ्यानं असं काय केलं?.क्षणाचाही विलंब न करता त्यांना तात्काळ सटाणा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात पोहोचताच नातेवाइकांची एकच धावपळ उडाली. काही तरुणांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे लक्षात येताच त्यांना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. सध्या काही रुग्ण आयसीयूमध्ये जीवनमरणाची झुंज देत असून त्यांच्या कुटुंबीयांचे डोळे पाणावले आहेत..या घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन सटाणा नगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील यांनी तात्काळ ग्रामीण रुग्णालयात भेट देत रुग्णांची विचारपूस केली. “तरुणांचे आयुष्य वाचणे हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे,” असे सांगत त्यांनी डॉक्टरांशी चर्चा करून आवश्यक त्या उपचारांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.