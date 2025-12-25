नाशिक

मित्रांसोबत पार्टीचा आनंद ठरला जीवघेणा! अति दारू प्यायल्याने 8 तरुण पोहोचले मृत्यूच्या दारात, कुटुंबीयांच्या डोळ्यात अश्रू

Alcohol Poisoning Incident Shocks Baglan Taluka : बागलाण तालुक्यात दारू पार्टीदरम्यान विषबाधा झाल्याने सात ते आठ तरुण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल झाले असून काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे.
Nashik Alcohol Poisoning

Nashik Alcohol Poisoning

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक : बागलाण तालुक्यातील जुनी शेमळी गावात काल संध्याकाळी घडलेल्या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. मित्रांसोबत आनंद साजरा करण्यासाठी बाहेर पडलेले सात ते आठ तरुण काही वेळातच मृत्यूच्या दारात पोहोचले. पार्टीदरम्यान दारूच्या अति सेवनामुळे विषबाधा (Nashik Alcohol Poisoning) होऊन हे तरुण एकामागोमाग एक बेशुद्ध पडले.

Loading content, please wait...
Nashik
police case
Alcohol
liquor shops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com