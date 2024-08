Nashik Band Hindu Morcha : कायदा सुव्यवस्था कोणीही हातात घेऊ नये : दादा भुसे; आज तातडीची बैठक

Markets rumbled in the wake of the shutdown. In the second photo, the police are dispersing the citizens. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik Band Hindu Morcha : हिंदू समाजाकडून नाशिकमध्ये पुकारण्यात आलेल्या बंदला हिंसक वळण लागल्यानंतर शहरातील काही भागात दगडफेक झाली. या प्रकारानंतर शहरात तणावदृष्य परिस्थिती होती. याबाबत शहरात घडलेल्या घटनेनंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कायदा व सुव्यवस्था कोणीही हातात न घेण्याचे आवाहन केले. (Dada Bhuse Urgent meeting today over riot)