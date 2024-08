Cyclists participating in Brahmagiri Cycle Parikrama on Sunday on the occasion of Shravanmasa. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik News : येथील नाशिक सायकलिस्टस् फाउंडेशनतर्फे श्रावणमास निमित्त रविवारी (ता.११) भक्‍ती, शक्‍तीची अनोखी आनंदवारी आयोजित केली होती. यावेळी श्री क्षेत्र त्रंबकेश्वर येथील ब्रह्मगिरी परिक्रमा करताना पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. महानगरपालिकेचे माजी अभियंता यु .बी. पवार यांच्या संकल्पनेतून ही परिक्रमा सायकलवर सुरु केली आहे. यंदाचे उपक्रमाचे बारावे वर्ष असून, सुमारे दोनशे सायकलपटूंनी सायकल परिक्रमेत सहभाग घेतला. (Response to Brahmagiri Cycle Parikrama on occasion of Shravan Maas ) Loading content, please wait...