Nashik Vidhan Sabha Election: भुजबळांचं ठरलं, पण दिवसागणिक तिढा वाढतोय! कुणाल दराडे अन्‌ शाहू शिंदे यांच्या नावाची चर्चा

येवला : येथील आमदार व हेवीवेट नेते छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे गुरुवारी (ता. २३) उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. मतदारसंघात प्रचारातला सुरुवातदेखील झाली आहे. त्याच वेळी प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोण हे अद्याप निश्चित होत नसल्याने गुंता वाढला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे युवा नेते कुणाल दराडे व शाहू शिंदे ही दोन्ही नावे सध्या तरी चर्चेत असून, कोणाचे नाव ठरते त्यावरच पुढील समीकरणे अवलंबून आहेत. एकूणच निवडणुकीचा माहोल तयार झाला आहे. ( Bhujbal decision is made but controversy over names of Kunal Darade and Shahu Shinde is increasing )