Nashik News : निष्काळजीपणामुळे उड्डाणपूल जलमय; साफसफाईअभावी पाणी निचरा होण्याचे मार्ग बंद

Grass growing in the drain holes on the bridge due to not being cleaned. esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik News : द्वारका उड्डाणपुलावर पाणी साचल्यामुळे अनेकांच्या वाहनांचे नुकसान झाले. पुलावरील साचलेले पाणी वाहून जाण्यासाठी विशिष्ट अंतरावर छिद्र केलेले आहेत. त्याची साफसफाई व देखभाल न केल्यामुळे त्यामध्ये माती व कचरा साचून गवत उगवले आहे. मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे छिद्र मातीने बंद झाली. यामुळे पाणी बाहेर पडू शकले नाही. त्यामुळे द्वारका उड्डाणपूल जलमय झाला. (Blockage of water drainage channels due to lack of cleaning of flyover ) Loading content, please wait...