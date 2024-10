Nashik Code of Conduct : राजकीय नेत्यांचे फलक हटविले; महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची कारवाई

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने तातडीने सहा विभागांतील राजकीय पक्षाचे विविध फलक काढले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या नावाच्या पाट्याही झाकण्यात आल्या आहेत. सुमारे अडीचशे फलक महापालिकेने एकाच दिवसात जमा केले आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच दिवाळीच्या शुभेच्छा देणारे फलक शहरभर मोठ्या प्रमाणात लावलेले होते. (Board of political leaders were removed by Municipal Corporation encroachment due to code of conduct )