मालेगाव : जनरल मुख्तारपत्र नोंदणी केलेला दस्त देण्याच्या मोबदल्यात तक्रारदाराकडून ५०० रुपयांची लाच स्विकारतांना सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ मालेगाव कार्यालयातील लिपिक ज्ञानेश्वर खांडेकर (वय ३२) याच्यासह तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. Nashik Bribe Crime Accept bribe of 500 rupees Three arrested including clerk in office of second registrar at malegaon)

कार्यालयातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर विठोबा शेलार (वय ३६) व एजंट दत्तू देवरे यांनी तक्रारदाराकडे पाचशे रुपयांची मागणी केली होती. दुय्यम निबंधक कार्यालयातील खाजगी व्यक्ती (एजंट ) दत्तू देवरे याने पंचासमक्ष ५०० रुपये लाचेची मागणी केली.

तसेच ज्ञानेश्वर खांडेकर यांच्या सांगण्यावरून व त्यांनी दिलेल्या अपप्रेणेमुळे श्री. शेलार यांनी सदर लाचेची रक्कम स्वीकारली. तिघांविरुध्द छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे निरीक्षक नाना सूर्यवंशी, हवालदार सचिन गोसावी, पोलिस नाईक गणेश निंबाळकर, प्रमोद चव्हाणके, चालक परशुराम पवार आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली.