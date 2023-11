Nashik Bribe Crime: लाचखोर वनविभागाच्या दोघांना पोलीस कोठडी

By

नाशिक : वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्या तक्रारदारावर कारवाई न करण्याच्या मोबदल्यात लाच घेणाऱ्या सातपूर वनविभागाचा वनपरिमंडळ अधिकारी व वनरक्षकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता.२१) २० हजारांची लाच घेताना पकडले होते.

या दोघा लाचखोरांना न्यायालयाने येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता.२४) दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (Nashik Bribe Crime Two of bribe taking forest department in police custody)

वनपरिमंडळ अधिकारी शैलेंद्र आनंद झुटे (४८), वनरक्षक साहेबराव बाजीराव महाजन (५४) असे दोघा लाचखोरांची नावे आहेत. दोघांना बुधवारी (ता.२२) न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

तक्रारदार यांचे हॉटेल हयात दरबार हे वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून अवैधरित्या बांधकाम करीत व्यवसाय करत असल्याचा आरोप दोघा संशयित लाचखोरांनी केला.

गत दहा वर्षांपासून वनविभागाच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याने व पुढील दहा वर्षे कारवाई न करण्याच्या मोबदल्यात दोघांनी तक्रारदाराकडे १ लाख रुपयांची लाच मागितली.

तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता, पथकाने तक्रारीची शहानिशा करीत सापळा रचला. तडजोड करीत संशयितांनी ३० हजार रुपयांची लाच स्विकारण्यात तयारी दर्शवली.

त्यानुसार मंगळवारी (ता.२१) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून दोघांना २० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.