Nashik Shravan Somvar Citylinc Bus : त्र्यंबकेश्‍वर येथे तिसऱ्या श्रावण सोमवारी ब्रह्मगिरी प्रदक्षिणेला होणारी गर्दी लक्षात घेता भाविकांच्‍या सुविधेसाठी सिटीलिंकतर्फे जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या जाणार आहेत. या मार्गावर तीस नियमित बसगाड्यांसह अतिरिक्‍त पन्नास अशा एकूण ८० बसगाड्या उपलब्‍ध असतील. यापूर्वीच महाराष्ट्र मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे जादा बसगाड्या उपलब्‍ध केल्‍या असून, त्‍याजोडीला सिटीलिंकच्‍या बसदेखील भाविकांसाठी उपलब्‍ध असतील. (Nashik Bus 80 buses of Citylink of Citylink on Shravan somvar)