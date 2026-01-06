Nashik Crime : बसस्थानकांवरील महिला प्रवाशांचे दागिने चोरणारी 'लेडी चोर' जेरबंद; सीसीटीव्हीमुळे फुटले बिंग

नाशिक: शहरातील बसस्थानकांमध्ये बसमध्ये चढताना गर्दीचा फायदा घेत महिलांच्या पर्समधील व गळ्यातील दागिने लंपास करणाऱ्या महिलेला पोलिसांनी अटक केली. शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शाखेने ही कारवाई करीत संशयित महिलेकडून साडेचार लाखांचे दागिने जप्त केले. निर्मला विजय लोंढे (३८, रा. तिरुपती नगर, खर्जुल मळा, टाकळी रोड, नाशिक. मूळ रा. जाजूवाडी, मालेगाव कॅम्प) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयित महिलेचे नाव आहे. .सरकारवाडा पोलिसात गेल्या ३० डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल आहे. अमित वाघमारे (रा. दिंडोरी) हे पत्नीसह ठक्कर बाजार बसस्थानकात आले असता, त्याचवेळी गर्दीमध्ये त्यांच्या पत्नीच्या पर्समधील साडेचार लाखांचे दागिने चोरीला गेले होते. या गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हेशाखेचे अंबड गुन्हे पथक करीत होते. .त्यावेळी पथकाचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील यांच्या पथकाने ठक्कर बाजार बसस्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपास सुरू केला. या पथकाने शहरातील सुमारे १५ किलोमीटरच्या परिसरातील २७ सीसीटीव्हीतील शेकडो फुटेज तपासकामी ताब्यात घेतले. त्याचा बारकाईने विश्लेषण केल्यानंतर संशयित महिलेच्या हालचाली हेरून माग काढून तिला अटक केली..सदरची कामगिरी आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबड गुन्हेपथकाचे उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील, प्रकाश बोडके, परमेश्वर दराडे, योगेश चव्हाण, भूषण सोनवणे, भगवान जाधव, चारुदत्त निकम, सविता कदम, जया तारडे यांच्या पथकाने बजावली..सीसीटीव्ही फुटेज निर्णायकपथकाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यातील एका महिलेच्या हालचाली संशयास्पद आढळून आल्यानंतर तिची माग काढणे सुरू केले. बसस्थानकातील फुटेजमध्ये गर्दीमध्ये संशयित महिला प्रवाशांच्या जवळ जायची. प्रवाशांची मौल्यवान वस्तू चोरल्यानंतर ती महिला प्रसाधनगृहात जायची. .त्यानंतर ती बांधलेला स्कार्प बदलून बाहेर यायची. हे पोलिसांनी हेरले आणि तिचा शोध सुरू झाला. त्यानंतरच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ती त्र्यंबकरोडवरून स्पेशल रिक्षा करून नाशिक रोडच्या दिशेने गेली. पोलिसांनी रिक्षा क्रमांकावरून चालकाला गाठले. त्याच्याकडून ती संशयित महिला दसक येथे सोडल्याची माहिती मिळाली होती..मजबुरीने चोरीचा बहाणापोलिस तपासामध्ये संशयित महिलेने कुटुंब पोसण्यासाठी चोरी केल्याचा बहाणा केला आहे. तिचा पती बेरोजगार असून, तिला चार मुली असून, दोघींचा विवाह झाला आहे. दोन मुलीचे शिक्षण, घरखर्च यासाठी ती चोरी करीत होती, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, पोलिसांकडून कसून तपास सुरू आहे. बसस्थानकासह बाजारपेठ, गर्दीच्या ठिकाणीही तिने चोरी केली असावी अशी शक्यता असून, त्यादृष्टीने पोलिस कसून तपास करीत आहेत..Pandharpur Viral Audio: कामासाठी इतकं डोकं चालवलं तर जनता धन्य होईल | Sakal News.साडेचार लाखांचे दागिने जप्तसंशयित महिलेचा शोध सुरू असताना, ती गणेशवाडीतील फुलबाजारात असल्याची खबर मिळाली. त्यानुसार पथकाने रविवारी (ता. ४) सापळा रचून अटक केली. तिची अंगझडती घेतली असता, तिच्याकडून सोन्याचे मंगळसूत्र, कानातील टॉप्स, नेकलेस, कानवेल असा ४ लाख ४५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तपासकामी तिला सरकारवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.