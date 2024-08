Nashik Worker Strike : ओझर नगर परिषद आस्थापनेच्या संवर्ग अधिकारी अन कर्मचारी बेमुदत संपावर

Ozar Municipal Council employees participating in strike for various demands esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied ओझरता : जुनी पेंशन योजना लागू करणे किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (नविन) तात्काळ अंमलबजावणी करणे तसेच नगरपरिषद/नगरपंचायती राज्य संवर्ग अधिकारी व नगरपरिषद/नगरपंचायती आस्थापनेवरील स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत समस्या व मागण्या मान्य होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना ओझर नगरपरिषदेचे आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकारी सर्व बेमुदत संपावर गेले असून यामुळे ओझर शहरासह परिसरातील नागरिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. (employees of Ozar Nagar Parishad establishment on indefinite strike ) Loading content, please wait...