Captain Kharat: कॅप्टन खरातचं भलतंच प्रकरण उघडकीस; महिलेचे AI फोटो अन् १८ फेब्रुवारीला गुन्हा...

Nashik Crime: संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या कॅप्टन अशोक खरातचे एकामागून एक प्रकरणं बाहेर येतआहेत. स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून घेणारा हा व्यक्ती महिलांचं लैंगिक शोषण करायचा, असा आरोप आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीवरुन नाशिक गुन्हे शाखेने खरातला अटक केली आहे. .कॅप्टन खरातच्या कार्यालयातील ऑफिस बॉयवर शिर्डीमध्ये यापूर्वीच गुन्हा दाखल झालेला आहे. नीरज जाधव नावाच्या ऑफिस बॉयवर 18 फेब्रुवारी 2026 ला गुन्हा दाखल आहे. नीरजने पीडित महिलेला आक्षेपार्ह, मोर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉर्ट पाठवले होते..अश्लील व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट पाहून महिलेला जबर धक्का बसला होता. मोर्फ आणि AI जनरेटेड फोटो पाठवल्याप्रकरणी शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा आहे. या प्रकरणाचा तपासही आता IPS तेजस्वीनी सातपुतेंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या SIT कडून केला जातोय..अशोककुमार एकनाथ खरात (वय ६७, रा. कर्मयोगीनगर, गोविंदनगर) याला नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी (ता. १८) पहाटे अटक केली. नाशिकमधल्या गोविंदनगर परिसरातील त्याच्या बंगल्यावर छापा टाकून ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा न्यायालयाने खरात याला २४ मार्चपर्यंत सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांच्या हाती महिलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित तब्बल ५८ व्हिडिओ लागल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे..या प्रकरणी राज्य शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं असून प्रमुखपदी महिला आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.दरम्यान, सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात ३५ वर्षीय महिलेने लैंगिक शोषणाची तक्रार दिली होती. त्यावरुन वावी पोलिस ठाण्यात अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तब्बल पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.