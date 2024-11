Nashik News : मालेगावी 14 लाखाची रोकड जप्त

Officers of the Static Control Team while seizing the cash. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









मालेगाव / वडनेर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांतर्फे ठिकठिकाणी वाहनांची तपासणी केली जात आहे. नामपुर- मालेगाव रस्त्यावरील सावतावाडी येथे स्थिर नियंत्रण पथकाने व पोलिसांनी चारचाकी वाहनाची (एमएच ४१ बीएन १३४३) तपासणी केली असता सदर वाहनातून १४ लाख रुपये रोख रक्कम मिळून आली. अंबासन (ता. बागलाण) येथील व्यापारी ऋषिकेश भामरे (वय २४) हे मालेगावहून नामपूरकडे जात होते. (Cash on 14 lakh seized in Malegaon )