Nashik Goda Ghat : तीर्थक्षेत्र म्हणून अवघ्या जगभरात ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकला धार्मिकदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशभरातून शेकडो भाविक दर्शनासाठी पंचवटीतील गोदाघाट परिसरात येतात. पर्यटकांचीही रीघ लागलेली असते. प्राचीन मंदिरे, भाविक व पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मनपा प्रशासन आणि स्मार्टसिटी कंपनीने गोदाघाट परिसरात एकूण सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. मात्र, यातील राम तीर्थावरील तीन कॅमेरे बंद आहेत. अजूनही काही भागात सीसीटीव्ही बसविण्याची गरज आहे. (CCTV at Goda Ghat are off safety issues of devotees )