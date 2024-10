Nashik Vidhan Sabha Election : काहीही करा, पण नाशिक मध्य काँग्रेसला सोडा; निर्धार सभेत कार्यकर्त्यांकडून पक्षनिरीक्षकांना आवाहन

During the Congress determination meeting, party inspector of Nashik Paresh Dhanani, city president Adv. Officials present along with Akash Chhajed, Rahul Dive, Chhabu Nagre, Vijay Raut. esakal

नाशिक : महाविकास आघाडी म्हणून एकसंध लढायचे आहे. आघाडी असल्याने तडजोडीही कराव्या लागणार. मात्र, शहरात आमचे अस्तित्व राहणार नसेल तर काय होणार, यासाठी कार्यकर्त्यांच्या भावना समजून घ्या. काहीही करा आणि नाशिक मध्य मतदारसंघ काँग्रेसला सोडा, अशी साद पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पक्षनिरीक्षकांना घातली. तर, कार्यकर्त्यांच्या भावना दिल्लीतील राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत पोचविल्या जातील, असे नाशिकचे पक्षनिरीक्षक परेश धानानी यांनी सांगितले.