Nashik Central Jail : मध्यवर्ती कारागृहातही आता फुल बॉडी स्कॅनर; नियंत्रणासह लक्ष ठेवणे होणार सोपे

Nashik Central Jail : राज्यातील प्रमुख तुरुंगांपैकी एक म्हणून नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह ओळखले जाते. आजमितीस सुमारे तीन हजार बंदिवान या कारागृहात आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एक्स-रे बेस फुल व बॉडी स्कॅनर आता राज्यातील काही महत्त्वाच्या कारागृहांसोबतच नाशिकमध्येही बसविण्यात येणार आहे. यामुळे बंदिवानांवर लक्ष व नियंत्रण ठेवणे अधिक सोपे होणार आहे. येरवडा, ठाणे, तळोजा व नाशिक या प्रमुख कारागृहांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. (central jail will now be easy to monitor with full body scanner controls )