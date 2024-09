Chandwad Water Crisis : चांदवडचा पाणी प्रश्न ऐरणीवर! 'नारपार' मधून चांदवडला पाणी मिळावे यासाठी मागणी सुरु

चांदवड : उत्तर महाराष्ट्रात नारपार प्रकल्पाची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच चांदवडला पाणी प्रश्न ऐरणीवर चर्चेत आला आहे. दरवर्षी जानेवारीनंतर तालुक्यातील अनेक गावांना ट्रॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो. नारपार योजनेतून कायम दुष्काळी चांदवड तालुक्याला पाणी मिळावे यासाठी मागणी सुरु झाली आहे. (Chandwad water issue Demand for getting water from Narpar)