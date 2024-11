State Drama Competition : राज्य नाट्य स्पर्धेत बदल; 25 ऐवजी 27 नोव्हेंबरपासून प्रारंभ

नाशिक : सांस्कृतिक कार्यसंचनालय आयोजित ६३ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या वेळापत्रकात बदल झाला असून स्पर्धेला २५ ऐवजी २७ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होणार आहे. दोन नाटकांनी स्पर्धेतून माघार घेतल्याने ३० ऐवजी २८ संघ स्पर्धेत सहभागी होणार आहे. ६३ व्या हौशी राज्य नाट्य स्पर्धेचे वेळापत्रक (ता.१४) गुरूवारी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्या संदर्भात स्पर्धेतील सहभागी संस्था व रंगकर्मीची शनिवारी (ता.१६) सार्वजनिक वाचनालयाच्या देवघेव विभागात बैठक पार पडली. (Change in state drama competition starts from 27th November instead of 25th )