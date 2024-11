Nashik Traffic Route: मतमोजणीसाठी शहरातील वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक शाखेचे नियोजन

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक पूर्व, मध्य, पश्चिम, आणि इगतपुरी-त्र्यंबक मतदारसंघांसाठीची मतमोजणी शहरातील चार केंद्रांच्या ठिकाणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक शाखेने मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवशी वाहतूक मार्गात बदल केले आहेत. वाहतूक शाखेचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. बुधवारी (ता.२०) तर, मतमोजणी शनिवारी (ता.२३) होणार आहे. तर, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणी शहरातील कन्या शासकीय विद्यालयात होणार आहे. (Changes in City Traffic Routes for Counting of Votes by City Transport Branch in wake of Elections )