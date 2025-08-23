Chhagan Bhujbal : लिंगायत समाजातील पोटजातींचा लवकरच ओबीसींमध्ये समावेश; मंत्री छगन भुजबळ यांचे प्रतिपादन!

नाशिक: महात्मा बसवेश्वर हे भारतातील पहिले समाजवादी विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. समानतेवर आधारित समाजव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणाऱ्या बसवेश्वर महाराजांच्या शिकवणीमुळे समाजसुधारणेची नवी दिशा मिळाली. त्यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन एकतेने, प्रामाणिकपणे आणि आत्मविश्वासाने पुढे जावे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने लिंगायत समाजातील पोटजातींची ओबीसींमध्ये समावेशासाठी शिफारस केली आहे. लवकरच या पोटजातींचा समावेश केला जाईल, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केले..जागर लिंगायत प्रतिष्ठान नाशिक रोड येथील माहेश्वरी भवनात लिंगायत समाजातील कार्यकर्त्यांचा सुसंवाद मेळावा झाला. त्या वेळी भुजबळ बोलत होते. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बद्रिनाथ वाळेकर, प्रकाश साबरे, भिकनआप्पा फत्तरफोडे, राष्ट्रवादी कॉग्रेस महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, माजी नगरसेवक सूर्यकांत लवटे आदी उपस्थित होते. श्री. वाळेकर यांनी प्रास्ताविक केले..मंत्री भुजबळ म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार लिंगायत समाजातील पोटजातींचा समावेश केला जाणार आहे. शासनस्तरावर पाठपुरावा करून सर्व पोटजातींना लवकरच ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून घेतले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. या जनगणनेत सहभागी होऊन सर्व समाजबांधवांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले..Sanjay Raut : पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणं म्हणजे देशद्रोहच! आशिया चषकातील सामन्यावरून राऊतांचा मोदी सरकारवर घणाघात....संत, समाजसुधारक, उद्योगपती, शेतकरी, शिक्षणतज्ज्ञ व राजकीय नेत्यांचा हा समाज इतिहासात प्रगतीच्या आघाडीवर राहिला आहे. संत श्री बसवेश्वर महाराजांच्या विचारधारेतून समाजाला मिळालेले विचार आणि आचरणातील प्रामाणिकपणा आजही आपल्याला प्रेरणा देत असल्याची भावना भुजबळ यांनी व्यक्त केली. विविध मान्यवर व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.