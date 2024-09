Chhagan Bhujbal : विकासकामांसाठी कुणाचीही मदत घेणार : छगन भुजबळ

Minister Chhagan Bhujbal speaking in a public meeting held after the Bhoomipuja for road works worth crores in Lasalgaon area. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









लासलगाव ः मतदारसंघात विकास हवा असेल तर भुजबळ तुमच्यासमोर आहे. मतदारसंघातील तसेच राज्यातील माझ्या लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मी कुणाचीही मदत मागायला तयार आहे. माझ्याकडे कुठलाही अभिनिवेश नाही. विकासाला कुठलीही जात, धर्म, भाषा नसते. त्यामुळे जनतेच्या विकासासाठी आपण सर्व काही करू शकतो, असे प्रतिपादन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता. १४) येथे केले.