Sudhakar Badgujar : नाशिक भाजपमध्ये बडगुजर पॅटर्नचा धमाका; पत्नी आणि पुत्रासह स्वतःची उमेदवारी केली निश्चित

नाशिक: नाशिक महापालिका निवडणुकीत सिडको प्रभागात संधी साधत भारतीय जनता पक्षवासी झालेल्या सुधाकर बडगुजर यांनी २०२४ मध्ये त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाचा 'वचपा' काढला. बडगुजर यांनी योग्यवेळी नेम साधत भाजपचेच माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांचा गेम केला आहे. .२०२४ मध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये सुधाकर बडगुजर यांचा मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींसमवेत डान्स करतानाचा व्हिडिओ दाखविण्यात येऊन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, आडगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यता आला होता. त्यावेळी बडगुजर यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लावण्यात आला होता. .सलीम कुत्ता याच्यासमवेतचा 'तो' व्हिडिओ मुकेश शहाणे यांनीच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यापर्यंत पोहोचल केल्याचे चर्चा तेव्हापासून आहे. त्यामुळे शहाणे यास पोलिस संरक्षणही देण्यात आले होते..पुलाखालून पाणी वाहून गेले, तसेच बडगुजरही उबाठा सेनेतून भाजपवासी झाले. महापालिका निवडणुकीत सिडको प्रभागातून सर्वाधिक भाजपचे नगरसेवक निवडून आणण्याची जबाबदारीही बडगुजर यांच्यावर सोपविण्यात आली. हीच संधी साधत बडगुजर यांनी नेम साधला आणि मुकेश शहाणे यांचा गेम केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शहाणे हे आमदार सीमा हिरे यांचे समर्थक आहेत. बडगुजर यांनी पक्षाचा एबी फॉर्म देताना अतिशय गोपनीयरित्या नेम साधत मुलगा व पत्नीचा अर्ज दाखल केला..KDMC Election: शिंदेसेनेने डोंबिवलीत खाते उघडले! कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेचा तिहेरी बिनविरोध विजय .असे राहिले अर्जांचे निकालप्रभाग २४ : सुरेखा नेरकर यांचा अर्ज बाद झाल्याने पल्लवी राहुल गणोरे भाजपच्या अधिकृत उमेदवार ठरल्या.प्रभाग २५ : मोठी चुरस असलेल्या या प्रभागात माजी नगरसेविका भाग्यश्री ढोमसे यांच्याऐवजी हर्षा बडगुजर, तर संगीता पाटील यांच्याऐवजी साधना पवन मटाले यांचा पक्षाचा अर्ज वैध ठरला.प्रभाग २९ : सर्वांत चर्चेत असलेल्या या प्रभागातून माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांचा पक्षाचा अर्ज बाद ठरला असून, सुधाकर बडगुजर यांचे पुत्र दीपक बडगुजर हे अधिकृत उमेदवार ठरले आहेत.प्रभाग २६ : मंगळवारी मोठा राडा झालेल्या या प्रभागात माजी नगरसेविका अलका अहिरे यांचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात आला; तर पुष्पावती पवार यांची उमेदवारी फेटाळली गेल्याने त्या आता अपक्ष उमेदवार असतील.इतर हरकती : प्रभाग २७ मधून किरण गामणे यांनी मारुती व कावेरी घुगे यांच्यावर घेतलेली हरकत, तसेच राष्ट्रवादीच्या आशा खरात व प्रशांत खरात यांनी भाजप उमेदवारांविरुद्ध घेतलेल्या हरकती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्या..एबी फॉर्म वाटपावरून सिडकोत गोंधळनवीन नाशिक : एबी फॉर्म वाटपावरून झालेल्या गोंधळामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या गोंधळामुळे अनेक उमेदवार गाफील राहिल्याचे इच्छुक उमेदवारांनी सांगितले. दरम्यान, अनेक वर्षांपासून पक्षात काम करीत असतानाही शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्याशी चर्चा करताना काही इच्छुक उमेदवारांची बुधवारी बाचाबाची झाल्याचे चित्र दिसून आले. पक्षाकडून अधिकृतपणे एबी फॉर्म जाहीर केलेल्या उमेदवारांची नावे निश्चित असतील, तर त्याच जागेसाठी दुसरा एबी फॉर्म कसा तयार होतो, असा प्रश्न उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पक्षाने अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.