Sudhakar Badgujar : नाशिक भाजपमध्ये बडगुजर पॅटर्नचा धमाका; पत्नी आणि पुत्रासह स्वतःची उमेदवारी केली निश्चित

Political Revenge in Nashik CIDCO Wards : नाशिक सिडको प्रभागातील भाजप उमेदवारी अर्ज छाननीनंतर सुधाकर बडगुजर व मुकेश शहाणे यांच्यातील राजकीय संघर्ष चव्हाट्यावर आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक महापालिका निवडणुकीत सिडको प्रभागात संधी साधत भारतीय जनता पक्षवासी झालेल्या सुधाकर बडगुजर यांनी २०२४ मध्ये त्यांच्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाचा ‘वचपा’ काढला. बडगुजर यांनी योग्यवेळी नेम साधत भाजपचेच माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांचा गेम केला आहे.

