नाशिक : राज्यात आतापर्यंत लोकसभा, विधानसभा, महापालिका आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत; मात्र नाशिकमध्ये चक्क पक्ष्यांचीच निवडणूक रंगल्याचे पाहायला मिळाले. नाशिक शहराचा अधिकृत 'मानचिन्ह पक्षी' (City Mascot Bird) कोण असावा, यासाठी झालेल्या अनोख्या निवडणुकीत कावळा विरुद्ध गिधाड अशी थेट लढत झाली. आज (१९ नोव्हेंबर २०२६) जाहीर झालेल्या निकालात गिधाडाने कावळ्याचा तब्बल ९५८ मतांनी पराभव करत नाशिकच्या मानचिन्ह पक्ष्याचा बहुमान पटकावला आहे..गिधाडाला १,९९५ तर कावळ्याला १,०३७ मतेया निवडणुकीत ऑनलाइन आणि क्यूआर कोडच्या माध्यमातून नाशिककरांनी मतदान केले होते. एकूण ३,०३२ मतांपैकी गिधाडाला १,९९५ मते मिळाली, तर कावळ्याला १,०३७ मतांवर समाधान मानावे लागले. नाशिक महापालिकेत नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्या हस्ते आज हा निकाल जाहीर करण्यात आला. यावेळी विविध पर्यावरणप्रेमी संस्थांचे प्रतिनिधी, वन्यजीव अभ्यासक आणि पक्षी संवर्धनासाठी काम करणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Ajay-Atul Bandhu Song : पडद्यावर दोन सख्खे भाऊ, अन् आवाजही सख्ख्या भावांचाच! 'बंधू' चित्रपटात अजय-अतुलच्या सुरेल गीताने जिंकली रसिकांची मने.पर्यावरण संवर्धन आणि जनजागृतीचा उद्देशपक्षी संवर्धनाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'आपलं पर्यावरण' संस्थेच्या पुढाकाराने ही मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मानचिन्ह पक्ष्याची निवड झाल्यानंतर आता केवळ नावापुरता उपक्रम न ठेवता गिधाड आणि कावळा या दोन्ही पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण, देशी वृक्षांचे संवर्धन, सुरक्षित अन्नसाखळी आणि शास्त्रीय कचरा व्यवस्थापनावर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..महाराष्ट्रातील अनोखी 'वडाखालची शाळा'! झाडांच्या सावलीत घडते मुलांचे भविष्य.इतर स्थानिक पक्ष्यांचाही विचार व्हायला हवा होता; पर्यावरणप्रेमीदरम्यान, गिधाडाची मानचिन्ह पक्षी म्हणून निवड झाली असली तरी काही पर्यावरणप्रेमींनी या प्रक्रियेवर आपली भूमिका मांडली आहे. गिधाडाच्या निवडीला विरोध नसला तरी नाशिकच्या जैवविविधतेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अन्य स्थानिक पक्ष्यांनाही या निवड प्रक्रियेत स्थान मिळायला हवे होते, असे मत पर्यावरणप्रेमीनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.