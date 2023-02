Bhopal Dog Show : नाशिक शहर पोलिसांचा ‘गुगल’ ठरला Best Dog! दुसऱ्यांदा सन्मान

नाशिक : भोपाळ येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय पोलिस कर्तव्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या गुगलने पहिल्या दहा क्रमांकात स्थान पटकावले होते.

रविवारी (ता. २६) त्र्यंबक रोडवरील ग्रेप कौंटी पार पडलेल्या डॉग शोमध्ये ‘गुगल’ने सलग दुसऱ्या वर्षी ‘बेस्ट डॉग’चा किताब पटकावला आहे. गुगलने यंदाही शहरातील तरबेज श्‍वानांना मागे टाकत बाजी मारली. (Nashik City Police Google became Best Dog second honor at Bhopal Dog Show nashik news)

त्र्यंबक रोडवरील ग्रेप कौंटी रिसोर्ट याठिकाणी पेट परफेक्ट क्लिनिकतर्फे ‘डॉग शो’ रविवारी (ता. २६) झाला. जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्यासह शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यात शहरातील सुमारे १५० श्‍वानांनी सहभाग नोंदविला होता.

या वेळी झालेल्या कसरतींमध्ये नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयातील गुन्हे शोधक ‘गुगल’ने सहभाग नोंदविताना विविध कसरतींमध्ये उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. झिकझॅक, जम्प, काउटिंग, स्विंग, शिस्तपालन याप्रकारात गुगलने बाजी मारली.

या वेळी सहभागी झालेल्या विविध जातीच्या श्‍वानांनी विविध प्रकारची वेशभूषा करीत लक्ष वेधून घेतले. ‘बेस्ट डॉग’चा किताब नाशिक आयुक्तालयाच्या गुगलला या शोचे आयोजक दिग्विजय पाटील यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

हॅन्डलर गणेश कोंडे, अरुण चव्हाण उपस्थित होते. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ, मध्यवर्ती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल हेही उपस्थित होते. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी गुगल व हॅन्डलर यांचे अभिनंदन केले आहे.