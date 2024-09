Ganesh Chaturthi 2024 : BDDS कडून कसून तपासणी; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिस ‘अलर्ट मोड’वर

The bomb detection and disposal team of the City Police Commissionerate while inspecting the busy Shree Ganesh market stall area in the city. Also, dogscod. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Ganesh Chaturthi 2024 : अवघ्या दोन दिवसांवर लाडक्या गणरायाचे आगमन येऊन ठेपलेले असताना, शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शहर पोलिस सतर्क झाले आहेत. शहरातील गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणांसह गणेश विक्री स्टॉल परिसरात पोलिसांच्या विशेष पथकांसह बॉम्ब शोधक व नाशक पथकांकडून (बीडीडीएस) कसून तपासणी केली जात आहे. येत्या शनिवारी (ता.७) लाडक्या गणरायाचे घरोघरी आगमन होणार आहे. (City police on alert mode for Ganesh Utsav )