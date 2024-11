Nashik Citylice Bus : सिटीलिंकला एका दिवसात 33 लाखांचे विक्रमी उत्पन्न

नाशिक : तोट्याचे धक्के खात सुरू असलेल्या महापालिकेच्या सिटीलिंक बससेवेला ११ नोव्हेंबर २०२४ हा दिवस आशा निर्माण करणारा ठरला. या दिवशी कंपनीला बससेवेतून तब्बल ३३ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाल्याने सेवा सुरू झाल्यापासून एका दिवसाची ही सर्वाधिक कमाई ठरली आहे. आठ जुलै २०२१ पासून महापालिकेकडून सिटीलिंक बससेवा सुरू करण्यात आली. महापालिकेने बससेवेचे खासगीकरण केले आहे. यात महापालिकेने बसेसह कर्मचाऱ्यांचे दायित्व न स्विकारता ८५ रुपये प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे बस ऑपरेटर कंपन्यांना दिले जाते. (Citylink earned record revenue of 33 lakhs in one day)