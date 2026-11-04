नाशिक

आजपासून आरके ते शालिमार मार्ग सिटीलिंकसाठी बंद

आजपासून आरके ते शालिमार मार्ग सिटीलिंकसाठी बंद
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आरके ते शालिमार मार्ग आजपासून सिटीलिंकसाठी बंद सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ४ : दिवाळीनिमित्त शहरातील मध्यवर्ती बाजारपेठ परिसरात होणारी गर्दी व वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. रविवार कारंजा, सांगली बँक सिग्नल, शालीमार व नेपाळी कॉर्नर या मार्गांवरून धावणाऱ्या सिटीलिंक बस आणि मोठ्या वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली असून ५ ते ११ नोव्हेंबरदरम्यान दररोज सकाळी १० ते रात्री १० वाजेपर्यंत हे बदल लागू असल्याची अधिसूचना वाहतूक शाखेचे उपआयुक्त चंद्रकांत गवळी यांनी जारी केली आहे. प्रवेशबंद मार्ग -दिंडोरी नाका (निमाणी) व मालेगाव स्टॅन्डकडून सीबीएस- शालिमाराकडे जाणारा मार्ग : पंचवटी कारंजा - रविवार कारंजा - सांगली बँक सिग्नल - नेपाळी कॉर्नर - शालिमार या मार्गावर सिटीलिंक बस आणि सर्व मोठ्या वाहनांना प्रवेश पूर्णपणे बंद राहील. पर्यायी मार्ग *दिंडोरी नाका (निमाणी) कडून सीबीएसकडे जाणाऱ्या बस : दिंडोरी नाका - पेठ फाटा - मखमलाबाद नाका - बायजाबाई छावणी - अशोकस्तंभ - सिद्धेश्वर मंदिर - रामवाडी - मखमलाबाद नाका - पेठ फाटा मार्गे पुढे जातील. * सीबीएसकडून पंचवटीकडे जाणाऱ्या बस : सीबीएस - अशोकस्तंभ - चोपडा लॉन्स - जुना गंगापूर नाका - चोपडा लॉन्स - बायजाबाई छावणी - मखमलाबाद नाका - पेठ फाटा - दिंडोरी नाका मार्गे जातील. *दिंडोरी नाक्यावरून नाशिक व अंबडकडे जाणाऱ्या बस : काट्या मारुती सिग्नल - संतोष टी पॉइंट - कन्नमवार पूल - द्वारका सर्कल - मुंबई नाका सर्कल मार्गे नाशिकरोड, अंबड, सातपूर व इतर भागात जातील.

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