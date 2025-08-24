नाशिक

Municipal Elections :नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपचा ‘शंभर प्लस’ नारा, विरोधकांमध्ये गोंधळ

Nashik civic polls: Boundaries finalized, political race begins : भाजपकडे वाढती गर्दी लक्षात घेता विरोधकांकडे नाराजांची रीघ नको म्हणून स्वबळाचा नारा दिला जाण्याची शक्यता असल्याने शिवसेनेची (शिंदे) कसोटी आहे.
Municipal Elections
Municipal Electionssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग सीमा निश्‍चित झाल्यानंतर सर्वपक्षीय इच्छुक कामाला लागले आहेत. निवडणुकीच्या तयारीत भाजप आघाडीवर असून, याच पक्षाकडे गर्दी दिसून येत आहे. भाजपने शंभर प्लसचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. सद्यःस्थितीत प्रस्थापितांचा आकडा भाजपकडेच आहे. त्यामुळे सत्ता दृष्टिपथात दिसत आहे. भाजपकडे वाढती गर्दी लक्षात घेता विरोधकांकडे नाराजांची रीघ नको म्हणून स्वबळाचा नारा दिला जाण्याची शक्यता असल्याने शिवसेनेची (शिंदे) कसोटी आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
political
election
nashik muncipal election
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com