Municipal Elections :नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजपचा ‘शंभर प्लस’ नारा, विरोधकांमध्ये गोंधळ

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग सीमा निश्चित झाल्यानंतर सर्वपक्षीय इच्छुक कामाला लागले आहेत. निवडणुकीच्या तयारीत भाजप आघाडीवर असून, याच पक्षाकडे गर्दी दिसून येत आहे. भाजपने शंभर प्लसचे ध्येय निश्चित केले आहे. सद्यःस्थितीत प्रस्थापितांचा आकडा भाजपकडेच आहे. त्यामुळे सत्ता दृष्टिपथात दिसत आहे. भाजपकडे वाढती गर्दी लक्षात घेता विरोधकांकडे नाराजांची रीघ नको म्हणून स्वबळाचा नारा दिला जाण्याची शक्यता असल्याने शिवसेनेची (शिंदे) कसोटी आहे..२०२२ मध्ये महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम संपुष्टात आला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणुका झाल्या नाही. तीन वर्षात राजकीय पातळीवर मोठी उलथापालथ घडून आम आदमी पक्षासह तीन नवीन पक्षाचा उदय झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये अनेक पर्याय निर्माण झाले. .इच्छुकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहिलेल्या महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यानंतरही निवडणुकीबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने संभ्रम होता. अखेरीस नाशिक महापालिकेसाठी शुक्रवारी (ता. २२) रात्री उशिरा सीमा निश्चिती घोषित केल्याने वर्षाअखेरीस किंवा नवीन वर्षाच्या प्रारंभी निवडणुका होतील, अशी स्थिती आहे..महायुतीत स्पर्धामहायुतीमधील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे) या तिन्ही पक्षाकडून एकत्रित निवडणुका लढविल्या जातील, असे बोलले जात असले तरी स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे. भाजपकडे गर्दी आहे. त्यात शंभर प्लसचा नारा आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक निवडून आणायचे असेल तर स्वबळावर निवडणुका लढवाव्यात लागतील. महायुती म्हणून निवडणूक लढल्यास शिंदे सेना व राष्ट्रवादीला जागांचा वाटा द्यावा लागणार आहे. .त्यामुळे शंभर प्लसचे ध्येय सिद्धी शक्य नाही. त्यात प्रस्थापितांसह अन्य पक्षातील विशेष करून ठाकरे सेनेचे माजी नगरसेवकांना भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवेश देण्यात आला आहे. सर्वांनांच उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. महायुती झाल्यास विरोधक म्हणजेच ठाकरे सेनेला आपोआप इच्छुक मिळतील. त्यामुळे स्वबळ अजमावले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिंदे सेनेने प्लॅन बी तयार केला आहे; तर शहरात फारशी ताकद नसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शांततेची भूमिका घेत वेळेवर निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, प्रभाग हद्द जाहीर झाल्यानंतर जातीनिहाय मतदान, हद्द याचा विचार करून इच्छुकांच्या भूमिका निश्चित होत आहे..ठाकरे सेनेत दुसऱ्या क्रमांकाला संधी२०१७ च्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळालेल्या उमेदवारांना शिवसेना (उबाठा) संधी देणार असल्याने त्या दृष्टीने इच्छुकदेखील तयार होत आहे. महायुतीत उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांकडेदेखील ठाकरे सेनेच्या नेत्यांचे लक्ष राहणार आहे..PCMC Election 2025 : नैसर्गिक सीमांनुसारच प्रभागरचना : अजित पवार.मनसेत संभ्रममहापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंची युती होईल की नाही याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे मनसेमध्ये संभ्रम आहे. मुख्यमंत्री व राज ठाकरे यांच्या भेटीमुळे संभ्रम अधिक वाढला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार व काँग्रेसच्या पातळीवर शांतता दिसून आली.