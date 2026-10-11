मुख्यमंत्र्यांच्या शहर पोलिसांना काचपिचक्या

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बंदोबस्ताच्या अतिरेकावर मुख्यमंत्री नाराज
शहर पोलिसांना कानपिचक्या ः कार्यक्रम नागरिकांसाठी अन त्यांनाच ठेवले दूर
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सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ११ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रविवारी (ता. ११) दुपारी समृद्ध पंचायत राज पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी नाशिकला आले असता, या दरम्यान पोलिसांनी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर कार्यक्रमात पोलिसांच्या बंदोबस्ताच्या अतिरेक पाहून कानपिचक्या दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समृद्ध पंचायत राज पुरस्कार सोहळ्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर होते. आडगाव शिवारातील पार्क साइडलगतच्या मैदानावर कार्यक्रम झाला. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शहर पोलिसांकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला होता. सभा मंडपातील मुख्य व्यासपीठासमोर सुरक्षेच्या कारणास्तव डी झोन होता. मात्र पोलिसांनी डी झोनपासूनही सुमारे शंभर ते दीडशे मीटरपर्यतची जागा प्रतिबंधित केलेली होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस हे उपस्थितांशी संबोधन करण्यासाठी उभे राहिले असता, त्यांनी पोलिसांच्या या नियोजनावर तीव्र शब्दात जाहीर कार्यक्रमात नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांसाठी कार्यक्रम असताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याशी जवळीक साधायची असते. परंतु व्यासपीठापासून इतक्या अंतरावर नागरिक असतील तर संवाद कसा साधणार? उपस्थित नागरिकांमध्ये आणि माझ्यात एका क्रिकेटच्या मैदानाइतकं अंतर आहे. समोरील व्यक्तीच दिसू नये, इतकंही अंतर नसावे. सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी दुरावा नसावा, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना बंदोबस्तावरून कानपिचक्या दिल्या.
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अन् सुटकेचा सोडला श्वास
पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन छेडलेले आहे तर, देशातही सीजेपीने निवडणूक आयुक्तांविरोधात आंदोलन दिल्ली सुरू आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय वातावरण तणावाचे असताना, नाशिक शहर पोलिसांनी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. कार्यक्रमस्थळी पोलिसांकडून करडी नजर ठेवण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांविरोधात आंदोलकांकडून गनिमी काव्याने कार्यक्रमात गोंधळ घालण्याचीही वा निषेधाच्या घोषणाबाजी करण्याची शक्यता होती. परंतु पोलिसांच्या कडेकोट नियोजनामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. त्यामुळे पोलिसांसह जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा श्वास घेतला.
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