Nashik Code of Conduct: आचारसंहितेमुळे 415 कोटींच्या कामांना ‘ब्रेक’; जिल्हा नियोजन समितीची 485 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधरण योजनांसाठी मंजूर ८१३ कोटींच्या दीडपट म्हणजेच ९०० कोटींच्या कामांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. त्यांपैकी ४८५ कोटींची कामे मंजूर झाली असून, उर्वरित ४१५ कोटींच्या कामांना आचारसंहितेमुळे ‘ब्रेक’ लागला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वसाधारण योजनांतर्गत यंदा शासनाने ८१३ कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. टप्पेनिहाय हा निधी जिल्ह्यास वितरित केला जातो. (Code of Conduct 415 crore work break due to code of conduct )