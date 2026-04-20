Nashik Conversion Case: ''..म्हणूनच तुमच्या महिलांवर अत्याचार होतात'' नाशिक धर्मांतर प्रकरणातल्या पीडितांचे भयानक अनुभव

Nashik TCS Case: नाशिकच्या टीसीएस कंपनीतील धर्मांतर प्रकरण सध्या गाजत आहे. या प्रकरणात पीडितांनी तपास यंत्रणेसमोर सांगितलेले अनुभव अतिशय भयानक आहेत. बुरखा घाल्याच्या सक्तीवर छळ केल्याचा प्रकार, चुकीचे स्पर्श आणि शोषण केल्याचा अनुभव पीडितांनी सांगितला..ऑफिसमध्ये केवळ छळच नाही, तर धर्माचा अपमान आणि शारीरिक छेडछाडदेखील झाल्याचा आरोप एका पीडितेने केला आहे. ट्रेनिंग दरम्यान चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करणे आणि हिंदू देवी-देवतांबद्दल वाईट बोलून मानसिक त्रास देणे, असे प्रकार घडले आहेत. पीडितेने केलेल्या आरोपांनुसार, ऑफिसमधील काही लोक तिला सतत बुरखा घालण्यासाठी टोकून मानसिक त्रास देत असत.."तू बुरखा का घालत नाहीस, म्हणूनच महिलांवर अत्याचार होतात," असे म्हणत तिथल्या काही कर्मचाऱ्यांनी हिंसाचाराचे समर्थन केले. इतकेच नाही तर हिंदू धर्मातील देवांबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन टिप्पण्या करण्यात आल्या. ट्रेनिंगच्या नावाखाली टीम लीडरने चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला, तर कधी ऑफिसच्या पेंट्रीमध्ये छेडछाड केल्याचा गंभीर आरोपही एका पीडितेने केला आहे..ब्लॉक केले तरीही त्रास...काही पीडितांच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक आयुष्यावरही आक्षेपार्ह कमेंट्स करण्यात आल्या. सोशल मीडियावर तिला वारंवार 'स्टॉक' केले गेले. तिने आरोपींना ब्लॉक केले तरीही त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी तिचा पाठलाग सुरूच ठेवला. या सततच्या त्रासाला कंटाळून तिने पोलिसांत तक्रार दाखल केली..आठ जण अटकेत या प्रकरणी पोलिसांनी आता कडक पावले उचलली आहेत. स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने आतापर्यंत ९ गुन्हे नोंदवले असून ८ जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. यामध्ये कंपनीच्या एका महिला मॅनेजरचाही समावेश आहे. या सर्वांवर छेडछाड, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतरणासाठी दबाव टाकणे असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, यातील एक मुख्य आरोपी निदा खान अद्याप फरार असून पोलीस तिचा शोध घेत आहेत.