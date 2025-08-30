'मी माझ्या भावनांना कंटाळलोय..'; चिठ्ठी लिहून 25 वर्षीय कॉम्प्युटर इंजिनीअरनं घेतला गळफास, आयटी कंपनीत करत होता नोकरी

नाशिक : 'मी भावनांना कंटाळलोय, सामान्य माणसासारखं मला जगता आलं नाही, कुटुंबासाठी मी काही करू शकलो नाही. माझ्या मृत्यूला कोणीही जबाबदार नाही,' असं लिहून अवघ्या 25 वर्षीय कॉम्प्युटर इंजिनीअरनं (Computer Engineer) आपलं आयुष्य संपवलं आहे. नाशिकच्या सिडको परिसरात गुरुवारी (28 ऑगस्ट) घडलेल्या या घटनेमुळे शोककळा पसरली आहे..मृत तरुणाचे नाव यश वसंत कोलते (रा. दत्त मंदिर चौक, त्रिमूर्ती चौक, सिडको, नाशिक) असं आहे. मूळचा जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील असलेला यश गेल्या दहा महिन्यांपासून नाशिकमधील एका आयटी कंपनीत नोकरी करत होता. शिक्षणासाठी तो काही वर्षांपासून नाशिकमध्ये वास्तव्यास होता..दोन दिवसांपासून ऑफिसला गैरहजरगेल्या दोन दिवसांपासून यश कंपनीत न गेल्याने सहकाऱ्यांना संशय आला. त्यानंतर नातेवाईक गणेश नाफडे यांनी घरी जाऊन दरवाजा उघडला असता, यशने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. तत्काळ त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले..खिशात मिळाली सुसाइड नोटयशच्या पॅन्टच्या खिशात एक सुसाइड नोट सापडलीये. त्यात त्याने नैराश्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. ‘मला नेहमीच चिंता आणि काळजी वाटते. मी सामान्य व्यक्तीसारखं जगू शकलो नाही. सर्वांनी मला माफ करावं,’ असं त्यानं लिहिलं होतं. या घटनेची नोंद अंबड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली असून, हवालदार गुंड पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.