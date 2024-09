NMC News : महापालिकेच्या हिशेबात गोंधळ; सनदी लेखापालांचा आक्षेप, जमा व खर्चात तफावत

NMC News : महापालिकेकडून दरवर्षी अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते. यात जमा व खर्चाचा ताळेबंद मांडला जातो. मात्र द्वि नोंद लेखा तपासणी केल्यानंतर यात मोठा गोंधळ असल्याचे दिसून आले आहे. जमा व खर्चाचा ताळेबंद बसत नसल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षण करणाऱ्या संस्थेला लेखी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना ते करून दिल्याने महापालिकेच्या एकूणच कारभारावर संशय व्यक्त केला जात आहे. (Confusion in municipal accounts Objections of chartered accountants discrepancies in accruals and expenditure )