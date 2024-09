Nashik : लालपरीमध्ये आगार व्यवस्थापक आणि स्थानक प्रमुखांचे संपर्क क्रमांक झळकणार

सिन्नर : एसटी बस मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवासादरम्यान तक्रारी निर्माण झाल्यास त्यांचे निवारण करण्यासाठी एसटी प्रशासनाकडून संबंधित आगार व्यवस्थापक आणि स्थानक प्रमुखांचे संपर्क क्रमांक बसमध्ये लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एसटी प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे. येत्या 21 सप्टेंबर पर्यंत प्रत्येक बसमध्ये हे क्रमांक सर्वांना दिसतील अशा ठिकाणी लावण्याचे निर्देश राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडून सर्व विभाग नियंत्रक व आगार व्यवस्थापकांना देण्यात आले आहेत. (Contact numbers of Agar Manager and Station Head will be displayed in Lalpari )