Nashik Crime News : पंचवटी विभागात नऊ महिन्यात 12 खून! वाढती गुन्हेगारी; सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

पंचवटी : नाशिक शहरात खुनाच्या घटनेत दिवसागणिक वाढच होत आहे. पंचवटी विभागातील तीन पोलिस ठाणे हद्दी मिळून १ जानेवारीपासून ते १२ सप्टेंबरपर्यंत बारा खून झालेले आहे. यापैकी म्हसरूळ येथील वृध्द महिलेचा खून प्रकरणातील संशयित अद्याप ताब्यात घेण्यास अपयश आले आहे. तर, अकरा खून प्रकरणातील संशयितांना बेड्या ठोकण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहेत. असले तरीही कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.(12 murders in nine months in Panchvati Division)