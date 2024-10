Nashik Crime : सातपूरला नाकाबंदीत 20 लाखांची रोकड जप्त; उपनगरला मजुराकडे रोकडीसह 11 लाखांचा मुद्देमाल

Vehicle found with illegal cash during blockade in Satpur area. Along with the team of Satpur Police Station. In the second photo, the cash seized from the suburban area. Suburban police station team including. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध मद्याच्या तस्करीसह रोकडच्या वाहतुकीवरही पोलिसांकडून करडी नजर ठेवले जात आहे. सातपूर येथील नाकाबंदीत एका वाहनातून २० लाख ५० हजारांची अवैध रोकड जप्त केली आहे. तर, उपनगर हद्दीतही एका बिगारी काम करणाऱ्याच्या घरातून रोकड व दागिने असा ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत नाकाबंदी करण्यात आली आहे. (20 lakh cash seized in Satpur blockade )