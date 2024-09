Nashik Crime News : बाप्पा तुम्हीच ठेवा आमच्या दुचाकीवर लक्ष! पिंपळगाव बसवंतमध्ये दीड वर्षात 50 दुचाकींची चोरी

पिंपळगाव बसवंत : येथील पोलिस ठाण्यांतर्गत परिसरात दुचाकी चोरीचा विषय चिंतेचा बनला आहे. अपवाद वगळता आठवड्यातून एक तरी दुचाकी चोरीची घटना घडत आहे. वाढत्या दुचाकी चोऱ्यांना आळा घालण्यात पोलिसांना यश येताना दिसत नाही. परिणामी, आपली दुचाकी चोरीला जाणार नाही ना, अशी धास्ती नागरिकांमध्ये आहे.

त्यामुळे दुचाकी चोऱ्या रोखणे आणि चोरांच्या मुसक्या आवळण्याचे आव्हान पिंपळगाव पोलिसांसमोर आहे. दुचाकीधारकांना बाप्पाकडेच दुचाकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रार्थना करावी लागत आहे. (50 bikes stolen in Pimpalgaon Baswant in one half years)