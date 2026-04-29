Ashok Kharat Case: 'त्या' औषधाचं गूढ वाढलं! अशोक खरात प्रकरणात SIT कडून दोन डॉक्टरांची चौकशी

Nashik Crime: अशोक खरात लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात एका रसायनामुळे गूढ वाढलेलं आहे. त्या रसायनाची फॉरेन्सिक तपासणी आणि रासायनिक विश्लेषण केलं, तरीही एसआयटीला निर्णायक यश आलेलं नाही. या प्रकरणात शहरातील दोन डॉक्टरांची चौकशी करण्यात आलेली आहे. .भोंदू अशोक खरातने महिलांना गुंगीचं औषध देऊन त्यांचं शारीरिक शोषण केलं होतं. मात्र त्या औषधाचं गूढ कायम असून विशेष तपास पथकाच्या हाती अद्याप ठोस धागा लागलेला नाही. पीडित महिलांच्या तक्रारींमध्ये गुंगीकारक द्रव देऊन शारीरिक शोषण केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आलेला होता..विशेष म्हणजे खरातच्या कार्यालयातून रिकामी बाटली जप्त करूनही औषध नेमके कोणते? याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. शहरातील दोन डॉक्टरांची चौकशी, फॉरेन्सिक तपास आणि रासायनिक विश्लेषणानंतरही तपासाला निर्णायक यश आलेले नाही. पीडितांच्या म्हणण्यानुसार पाणी प्यायल्यानंतर चक्कर, मळमळ आणि शुद्ध हरपण्याचे प्रकार घडत होते..महत्त्वाची बाब म्हणजे, न्यायालयात प्रत्येक सुनावणीत गुंगीकारक औषधाचा तपास हेच SITच्या पोलीस कोठडी मागणीतील प्रमुख कारण होतं. सात गुन्ह्यांतील चौकशीनंतरही द्रवाचा स्रोत, पुरवठादार आणि स्वरूप अद्याप रहस्यच राहिलेलं आहे. त्या रसायनाच्या गुढाचा उलगडा झाला तर खरात प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि धक्कादायक पुरावा समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..आठव्या गुन्ह्यात एसआयटी ताबा मागणारभोंदू अशोक खरातचा बुधवारी SIT पुन्हा घेणार ताबा मागणार आहे. आठव्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी SIT आज न्यायालयात अशोक खरातचा ताबा मागणार असून खरात याची पुन्हा न्यायालयात सुनावणी होईल. लैंगिक शोषणाच्या 7 गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत अशोक खरात याला 42 दिवस पोलिस कोठडी मिळालेली होती. आतापर्यंत भोंदू खरात याच्यावर 19 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. आजच्या सुनावणीत काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.