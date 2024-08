Nashik Crime : बंगल्याच्या खिडकीचे गज कापून घरफोडी! पाईपलाईन परिसरातील घटना; साडेआठ लाखांचे दागदागिने चोरीला

A dog team has arrived to trace the suspects after the burglary of a bungalow on Pipeline Road esakal

सकाळ वृत्तसेवा Nashik Crime : पाईपलाईन परिसरातील बंद बंगल्याच्या पाठीमागील खिडकीचे गज कापून चोरट्यांनी घरफोडी करीत तब्बल साडेआठ लाखांचे सोन्याचे दागदागिने चोरून नेले आहेत. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वाढत्या घरफोड्याचे आव्हान पोलीसांसमोर उभे राहिले आहे. दरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून आलेल्या दोघा संशयितांचा पोलीस शोध घेत आहेत. (Nashik Crime Burglary by cutting windows rod)