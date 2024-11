Nashik Crime : कुटूंबिय देवदर्शनासाठी; पाठीमागे घरफोडी, 2 घरफोडीत साडेचार लाखांचा ऐवज लंपास

नाशिक : सिडकोतील कुटूंबिय देवदर्शनासाठी परगावी गेले असता, पाठीमागे अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचा कडीकोयंडा तोडून अडीच लाखांचा सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेत घरफोडी केली. तर, पंचवटीत दोन रोहाऊसचे कुलूप तोडून दोन लाखांचे ऐवज लंपास केला या दोन घरफोडीत चोरट्यांनी ४ लाख ६१ हजारांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. (Burglary of 2 house and goods worth of four lakh stolen)