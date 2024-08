Nashik Drugs Crime: MD ड्रग्ज विक्रीसाठी आला अन्‌ सापळ्यात अडकला! NDPS पथकाची कामगिरी; संशयित अट्टल गुन्हेगार

Nashik Drugs Crime : पुणे रोडवरील बजरंगवाडीत १४ जुलैला दोन गटात दंगल झाली असता, त्यातील एका गटातील अट्टल गुन्हेगाराला १९ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह (मॅफेड्रॉन) रंगेहाथ अटक करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थविरोधी पथकाने पुणे रोडवरील इस्कॉन मंदिराजवळ ड्रग्ज पेडलरला अटक केली असून, शहरात अमली पदार्थांची रॅकेट चालविणाऱ्या जुबीन सय्यदची टोळी आता पोलिसांच्या रडारवर आहे. (came to sell MD drugs got trapped by NDPS team)