Nashik Chain Snatching: अवघ्या तासाभरात चौघींच्या सौभाग्याचे लेणे नेले खेचून; जुने सिडको, इंदिरानगर, मुंबई नाका हद्दीत चैनस्नॅचिंग

नाशिक : सोनसाखळी चोरट्यांनी बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी अवघ्या तासाभरात एका पाठोपाठ एक असे चौघींच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र बळजबरीने हिसकावून नेल्याच्या घडल्या. जुने सिडकोतील गजानन चौकात पहिली घटना घडल्यानंतर इंदिरानगरमधील कमोदनगर आणि पाथर्डी फाटा तर चौथी घटना इंदिरानगर बोगद्याजवळ घडली. सततच्या चैनस्नॅचिंगच्या घटनांमुळे शहरातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पोलिसांकडून एकाही गुन्ह्याची उकल होत नसल्याने कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Chain Snatching in Indira Nagar Mumbai naka area in one day )