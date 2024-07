Nashik Crime: साडेसहा महिन्यांत अवघ्या 32 'ड्र्क अँड ड्राइव्ह'ची कारवाई! मद्यपी वाहन चालकांकडून सव्वातीन लाखांचा दंड वसूल

Nashik Crime : शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या वाहतूक शाखेने गेल्या साडेसहा महिन्यांमध्ये ड्रंक अँड ड्राईव्हच्या 32 केसेस केल्या असून यातून तीन लाख वीस हजारांचा दंड वसूल केला आहे. शहरात गेल्या काही दिवसांपासून ड्रंक अँड ड्राईव्ह करीत अपघातांची मालिका सुरू असताना आणि शहरातील वाईन शॉपसमोर आणि बिअरबारमध्ये मदयपींची लक्षनीय गर्दी असताना वाहतूक शाखेला साडेसहा महिन्यांमध्ये अवघ्या 32 मद्यपी वाहनचालकच कसे गवसले, याचे आश्चर्य व्यक्त होते आहे. (Nashik Crime Just 32 drunk drive operations in six half months)